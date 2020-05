Le procureur de Kandi et son substitut gardés en prison

Inculpés dans une affaire de terrorisme, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi et son substitut ont été écoutés ce lundi 25 mai 2020 par le juge d’instruction, et le juge des libertés de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Au terme des auditions, les deux hommes de justice ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Des investigations sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire.

F. A. A.

