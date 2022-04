Le processus de sélection des autres fonctions dans les mairies

Les Secrétaires Exécutifs (SE) des mairies ont tirés au sort le jeudi 31 mars 2022. La suite du processus pour ces agents ainsi pour le reste des fonctions à pourvoir a été présentée par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, président du Comité stratégique d’orientation et de suivi de la réforme du secteur de la décentralisation.

Après le tirage au sort effectué, jeudi 31 mars 2022, à la suite d’un processus de sélection, les Secrétaires Exécutifs des 77 mairies seront soumis à des enquêtes de moralité.

Quant aux autres fonctions à pourvoir dans les communes telles que responsables des marchés publics, responsables administratifs et financiers, responsables de développement et des affaires domaniales, leur processus de sélection sera lancé dans les prochains jours, selon le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

