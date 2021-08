Le procès de l’Empereur Owolobè renvoyé en septembre

Le procès de l’Empereur Owolobè a été renvoyé au 7 septembre. Ce mardi 10 août 2021 au tribunal de Cotonou, certains accusés ont plaidé coupable.

L’empereur mondial de la confrérie Ogboni, Kabiessi Owo-lobè et huit de ses ministres doivent encore attendre pour connaitre leur sort. La victime n’était pas à la première audience au tribunal de Cotonou en raison de son état de santé. Selon l’avocat Me Filibert Béhanzin, son client serait toujours en soins intensifs. Le procès a été renvoyé au 07 septembre. A la barre, certains ministres de l’empereur ont plaidé coupable. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires et retournent en prison.

Placé sous convocation, l’empereur Kabiessi Owo-Lobè est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Ils ont été interpelés le 18 juillet 2021, après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo du jeune homme victime de flagellation dans le palais de l’empereur des Ogboni. Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 juin dernier.

