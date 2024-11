Le procès de Steve AMOUSSOU renvoyé au 09 décembre

Le procès de Steve AMOUSSOU, supposé Frère Hounvi aux chroniques acerbes contre le régime en place au Bénin s’est ouvert pour une seconde fois ce lundi 18 novembre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). A cette audience, la défense soulève une exception de nullité et réclame la liberté du prévenu.

Steve AMOUSSOU, supposé Frère Hounvi comparait pour une seconde fois à la CRIET. A l’audience de ce lundi 18 novembre, l’un de ses avocats soulève une exception de nullité de la procédure en se basant sur les circonstances de l’arrestation de son client. L’homme en toge sera soutenu dans son plaidoyer par ses autres collègues qui réclament la libération de leur client ; ceci, parce que les ravisseurs du prévenu ont déjà été jugés et condamnés par la même juridiction. Pour ces avocats, la procédure est émaillée de vices, et ainsi donc, sa nullité doit être déclarée et Steve AMOUSSOU libéré.

Les exceptions soulevées par la défense selon le ministère public, sont « opportunistes » et « nulles ». Le magistrat demande à la Cour de les ranger car elle n’est pas saisie des conditions d’arrestation de Steve AMOUSSOU.

Après les débats, le juge a renvoyé le dossier au 09 décembre prochain.

