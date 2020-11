Le procès de Hounsou- Guèdè renvoyé au 27 novembre

L’ancien maire Patrice Hounsou- Guèdè a comparu ce mercredi 18 novembre 2020 devant le juge des flagrants délits au Tribunal d’Abomey-Calavi.

Cité dans une affaire d’ « attribution de parcelles et de faux intellectuels dans l’établissement de certificats administratifs », Patrice Hounsou-Guèdè a plaidé ce mercredi non coupable lors de son procès au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. L’ancien maire d’Abomey-Calavi est accusé de « faux et usage de faux certificat ».

Le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la commune d’Abomey Calavi Gélase Hounguè est poursuivi dans le même dossier pour « complicité de faux et usage de faux certificat ». A la barre, il n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le procès a été renvoyé au 27 novembre 2020.

M. M.

