Le prix de vente de l’huile végétale fixé à 1300F le litre

Le prix de vente au détail de l’huile végétale raffinée est plafonné à mille trois cents (1300) FCFA le litre sur toute l’étendue du territoire national, selon le décret interministériel en date du 19 mai 2022.

Le gouvernement a fixé pour une période de trois mois à compter de ce jeudi 19 mai 2022, le prix de vente au détail au consommateur final de l’huile végétale raffinée à mille trois cents (1300) FCFA le litre sur toute l’étendue du territoire national. C’est à travers un décret interministériel signé du Ministre de l’industrie et du commerce Alimatou Shadiya Assouman, du Ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances.

L’exportation et la réexportation de l’huile végétale raffinée sont interdites, selon décret N°2022/09/MIC/MEF/DC/SGM/DCI/SA/028SGG22 portant plafonnement du prix de l’huile végétale raffinée en République du Bénin.

