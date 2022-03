Le prisonnier Georges C. Bada recherché par la police

Hospitalisé pour des soins au Centre Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou, l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi s’est évadé dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 mars 2022. Georges C. Bada était condamné à 6 ans de prison ferme en septembre 2021 dans l’affaire 39 hectares.

Dans un message téléphone porte du directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin en date du 18 mars à l’attention de toutes les unités de la Police Républicaine, il est demandé de rechercher l’ex-maire activement dans l’intérêt de la justice béninoise sur toute l’étendue du territoire national et dans les pays limitrophes. Selon le directeur de l’agence pénitentiaire, Georges C. Bada s’est évadé du CNHU de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022.

