Le président de l’AVIGREF apprécie les actions d’African Parks

Pour une meilleure collaboration, African Parks implique les communautés locales dans ses activités. Le président de l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) du Parc national de la Pendjari, M. Séraphin Kouago, apprécie les actions d’African Parks en faveur des communautés.

Plusieurs actions ont été réalisées par African Parks en faveur des communautés locales. Il s’agit notamment du programme d’éducation environnementale, du financement des activités génératrices de revenus et l’appui aux écoles. Selon le président de l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune, les élèves qui visitent le parc connaissent aujourd’hui l’importance de la préservation de l’animal. « Vous allez constater dans quelques années la diminution du braconnage parce que tout le monde aura la conscience que l’animal est notre patrimoine », a-t-il déclaré.

A en croire M. Séraphin Kouago, les populations riveraines du Parc national de la Pendjari ont désormais des activités génératrices de revenus. Le président de l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune cite comme activités l’élevage, l’apiculture, la pisciculture, la production biologique etc. Des infrastructures ont été aussi construites pour le bonheur des populations. Les communautés riveraines poursuit-il sont présentes dans plusieurs instances.

L’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (U-AVIGREF) est une structure faîtière basée à Tanguiéta. Elle regroupe des associations villageoises situées dans la périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Son rôle est de contribuer au renforcement de la cogestion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari et au bien-être social et économique des populations riveraines. L’AVIGREF envisage une extension dans les localités de Séri et de Mékrou.

6 juillet 2021 par