Le président Talon reçoit les vœux des institutions ce vendredi

Le chef de l’Etat Patrice Talon reçoit les vœux des corps constitués de la République et du corps diplomatique accrédité au Bénin ce vendredi 21 janvier 2022.

Les présidents d’institutions, les diplomates accrédités au Bénin et les hommes en uniforme présenteront leurs vœux pour la nouvelle année 2022 au président de la République Patrice Talon ce vendredi 21 janvier 2022.

De sources proches de la direction de la communication de la présidence de la République, la cérémonie sera retransmise sur les différents canaux digitaux du gouvernement et à la télévision nationale.

20 janvier 2022 par ,