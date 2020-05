Le plaidoyer de l’archevêque de Cotonou aux autorités

L’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji à travers une publication a suggéré la réouverture des églises et lieux de culte.

Après avoir analysé la situation des églises dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, le prélat a souligné que l’église ne saurait être résumée à la plus simple expression des bars et autres débits de boissons restés fermés à cause de la maladie.

Tout en plaidant pour la réouverture des églises, Mgr Houngbédji invite les uns et les autres au respect scrupuleux des règles barrières de la Covid-19.

F. A. A.

