Le périmètre de la zone touristique Ouidah Cotonou sur le littoral redéfini

En Conseil des ministres ce mercredi 17 novembre 2021, le gouvernement à travers un décret a redéfini le périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah.

Selon le communiqué final du conseil des ministres, dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique entre Cotonou et Ouidah, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé au nord de la Route des pêches, allant du quartier Fiyégnon jusqu’à la hauteur de l’Ecole internationale de Théâtre du Bénin, afin de préserver les zones fortement agglomérées. Mais, avec l’évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans ledit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbin Daho et ladite école de théâtre.

Une telle option selon le gouvernement, permettra de valoriser l’ensemble de la zone et d’assurer l’adéquation avec les constructions environnantes.

Raison pour laquelle le décret a été adopté pour consacrer l’adaptation des nouvelles coordonnées géographiques à la configuration actualisée du périmètre du projet.

F. A. A.

17 novembre 2021 par