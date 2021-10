Le pass sanitaire exigé au ministère du travail

Un « contrôle rigoureux » du pass sanitaire Covid-19 démarre dans toutes les structures du Ministère du Travail et de la Fonction Publique à partir du lundi 25 octobre 2021.

Tout agent ou usager du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ne peut avoir accès audit ministère que muni de son pass sanitaire ou de son test PCR Covid-19 datant de moins 48 heures. « Un contrôle rigoureux » demandé par le ministre du travail et de la fonction publique démarre le lundi 25 octobre 2021.

Dans une note en date du 21 octobre dernier, Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique invite « tous les responsables de structures à prendre (...) les mesures nécessaires pour l’application sans faille de ces prescriptions›› et à lui ‹‹ faire parvenir, tous les vendredis, le point des absents du fait du non-respect de la mesure prescrite ».

Selon le conseil des ministres du 20 octobre dernier, l’accès aux services publics ainsi qu’aux collectivités territoriales est subordonné à la présentation d’un carnet de vaccination Covid-19 ou du résultat d’un test PCR datant de moins de 48 heures.

