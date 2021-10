Le pass exigé pour entrer au MISP et structures sous tutelle

Pas d’accès au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sans la présentation du pass sanitaire à partir du lundi 11 octobre 2021. C’est une décision du ministre Alassane Seidou en date du jeudi 07 octobre 2021.

À compter du lundi 11 octobre 2021, l’accès au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et à toutes ses annexes et structures sous tutelle est subordonné à la présentation du pass sanitaire. Le ministre Alassane Seidou a pris cette décision dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

A.A.A

