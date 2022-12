Le numéro vert 155 pour dénoncer la corruption au Bénin

Le gouvernement du président Patrice Talon a rendu opérationnels, ce jeudi 1er décembre 2022, la plateforme de dénonciation des faits de corruption ainsi qu’un numéro vert.

Un nouvel outil pour recevoir les plaintes et dénonciations des faits de corruption au Bénin. https://denonciation.bj la plateforme du gouvernement est opérationnel à partir de ce jeudi 1er décembre 2022.

En plus de la plateforme, le numéro vert 155 est également rendu disponible.

Le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place la Cellule d’Analyse et de Traitements des Plaintes et Dénonciations le 19 janvier 2022 par décret.

Les actes de corruption et de mauvaise gouvernance au Bénin qui peuvent être dénoncés sont : « la sollicitation et l’acceptation de pots-de-vin ; l’abus de confiance ou l’escroquerie ; le manquement d’un fonctionnaire dans l’exécution d’actes judiciaires ou de toute autre nature ; la fraude en matière douanière (déversement de marchandises déclarées en transit, minoration de la valeur en douane, etc.) ; la fraude en matière fiscale ; l’utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics ; la non transparence dans les actes de gestion de l’administration publique ; etc. ».

M. M.

