Le nouvel hôtel Sofitel recrute à 10 postes

Le groupe Accor a lancé un recrutement dans le cadre du démarrage des activités du nouvel hôtel Sofitel à Cotonou.

Le nouvel hôtel Sofitel a lancé le recrutement de : Directeur IT ; Directeur-trice Lounge & divertissement ; Directeur Talent & culture ; Directeur Expérience client ; Directeur de la Sécurité et du protocole ; Directeur de la Restauration ; Directeur du Spa ; Directeur Administratif & financier ; Directeur culinaire ; Directeur commercial & marketing.

Les candidatures sont reçues via le lien du groupe Accord :

https://careers.accor.com/fr/fr/ga-benin?fbclid=IwAR2RG1C8Cyn39LhA3sMlc4tfC7Jqe7IUqRuARVmcB5Sh8JgkqZz4spPJWSc

Les candidatures féminines sont encouragées dans le cadre de ce recrutement destiné au lancement des activités du nouvel hôtel.

Le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, est situé en bord de mer et à seulement 5 minutes de l’aéroport de Cotonou.

M. M.

11 décembre 2023 par ,