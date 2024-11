Le navire DIXMUDE à Cotonou pour des exercices avec l’armée béninoise

Le Bureau Information et Relations Publiques de l’Etat-Major Général des Forces armées béninoises a annoncé ce mercredi, l’arrivée à Cotonou, le jeudi 14 novembre 2024 du navire français, PHA DIXMUDE, pour des exercices militaires conjoints franco-béninois, aussi bien terrestres que maritimes.

Selon les informations données par l’Etat-Major Général des Forces armées béninoises, « après avoir pris part, du 4 au 12 novembre dernier, à la 7ème édition de l’exercice majeur Grand African NEMO 2024 (GANo 24), coorganisé par la Marine nationale française et l’Architecture de Yaoundé et qui a rassemblé 18 nations riveraines du Golfe de Guinée et 10 nations alliées, le navire français PHA DIXMUDE est attendu dans les eaux béninoises le 14 novembre 2024.

Au cours de son escale à Cotonou, le PHA DIXMUDE participera à des exercices militaires conjoints franco-béninois aussi bien terrestres que maritimes. »

« A l’instar des armées modernes, les Forces armées béninoises (FAB) et leurs homologues françaises ont en effet besoin de s’entraîner en interalliés pour être interopérables et renforcer leurs capacités opérationnelles. Ceci est illustratif des bonnes relations de coopération entre ces deux entités militaires. », a souligné l’Etat-Major Général des Forces armées béninoises avant de préciser que « Outre l’action contre la pêche illicite, les trafics et la piraterie maritimes, il est prévu un exercice de grande envergure entre l’équipage français de DIXMUDE et les personnels militaires béninois basés à Ouidah. Avant cet exercice, les personnels des Forces armées béninoises recevront une formation sur l’utilisation des matériels militaires que la France s’apprête à céder au Bénin. »

Par ailleurs, Il interviendra, à l’issue des exercices conjoints, la livraison et la cession de 15 Véhicules Avant Blindés (VAB) aux FAB. Ce type de véhicule de gamme tactique peut transporter 10 combattants. L’ensemble du personnel embarqué est protégé par un blindage contre les projectiles perforants de 7,62 mm à 100 m, contre les mines antipersonnel et contre les éclats. Son armement d’autodéfense terrestre et antiaérienne tous azimuts de 12,7 mm ou de 7,62 mm, renforce la défense de son personnel et lui permet d’assurer avec aisance les missions qui lui sont assignées.

« Cet exercice conjoint s’inscrit dans le cadre d’une longue tradition de coopération bilatérale. Le partenariat entre les deux armées s’appuie non seulement sur des exercices communs, mais également sur des formations des personnels. », a indiqué le Bureau Information et Relations Publiques de l’Etat-Major Général des Forces armées béninoises.

