Le mouvement mondial pour la paix célèbre une décennie d’efforts de consolidation de la paix menés par les citoyens

Des événements de paix qui commémorent les efforts de consolidation de la paix menés par les citoyens pendant une décennie sont organisés dans 126 endroits à travers 77 pays en mai. Le 25 mai, 5 000 participants se sont rassemblés devant la Porte de la paix au Parc olympique de Séoul, Corée du Sud, et d’autres milliers de personnes à travers le monde, y compris les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Australie, et l’Allemagne sont prévus de se joindre aux événements jusqu’à la fin de ce mois.

Officiellement nommés, « 10e anniversaire de la Déclaration de la paix mondiale d’HWPL et Marche pour la paix », les événements mondiaux sont tenus par une ONG internationale nommée Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) affiliée au Conseil économique et social des Nations Unies sous les auspices conjoints d’organisations publiques et privées dans divers pays.

En se rappelant les activités de paix des 10 dernières années, le président Man-hee Lee a déclaré, « Depuis que nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour la paix mondiale il y a dix ans, nous avons appelé à la paix partout dans le monde. Nous avons préconisé que la paix doit être enseignée à la maison et à l’école, et que toute personne doit devenir messager de la paix. Je suis allé au champ de bataille à Mindanao, Philippines pour élever la voix de paix et nous avons eu la promesse de ne pas commencer la guerre à nouveau. » Il a également souligné, « Tout le monde devrait être un sous le titre de paix et travailler ensemble pour créer un monde bon et le laisser en héritage aux générations futures. C’est ce que nous devons faire dans cette ère où nous vivons. »

Lors de l’événement, le communiqué commémoratif pour le 10e anniversaire de la Déclaration pour la paix mondiale a été proclamé. Le communiqué indique que la Déclaration est devenue la "Déclaration pour la paix et la cessation des guerres" (DPCW) pour poursuivre "une transition de l’état de pouvoir à l’état de droit" sur la base des principes de "démocratie, de justice, de libertés civiles et d’égalité", la liberté religieuse et la responsabilité. Il a ajouté que la décennie de consolidation de la paix a permis à des millions de participants de se joindre aux dialogues interreligieux, à l’éducation à la paix, à la défense de la paix auprès des dirigeants nationaux, au réseau de jeunes dans plus de 120 pays.

Par le biais de la déclaration conjointe, HWPL et les organisations participantes ont affirmé leur engagement à institutionnaliser la paix par le biais de la coopération internationale, conformément à l’objectif de développement durable 16 des Nations Unies « Paix, justice et institutions solides ». Ils se sont engagés à mener des efforts de médiation et de sensibilisation et à fournir une éducation dans les zones de conflit, à autonomiser les jeunes et les femmes, à promouvoir les meilleures pratiques pour la participation de la société civile.

HWPL a annoncé son objectif ambitieux d’obtenir le soutien de 10 millions de citoyens par leurs signatures pour plaider en faveur de l’établissement d’un droit international pour la paix. En outre, ils ont organisé divers événements commémoratifs à l’étranger visant à favoriser la paix au sein des communautés locales à travers le monde. L’inscription des membres, des informations sur les projets de paix, la lecture du texte intégral et le soutien à la DPCW sont disponibles sur le site Web officiel d’HWPL à l’adresse www.hwpl.kr.

