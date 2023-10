Le miraculé de 05 ans passe son test d’ADN

Les prélèvements pour le test d’ADN ont été faits au petit garçon de 05 ans qui a miraculeusement survécu lors de l’incendie de l’entrepôt d’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, vendredi 29 septembre 2023.

Accompagné de son père et de sa tante maternelle, le petit garçon de 05 ans qui a survécu à l’incendie meurtrier survenu le samedi 23 septembre dans un entrepôt d’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, a fait les prélèvements pour le test d’ADN destiné à l’identification des victimes.

La procédure a été faite, vendredi 29 septembre 2023, au commissariat de Sèmè-Kraké en présence des parents des autres victimes convoqués pour la circonstance.

Selon les témoignages de Hubert Mindéko, père du miraculé de 05 ans, Emmanuel se trouvait auprès de sa mère dans l’enceinte de l’entrepôt lorsque l’incendie meurtrier s’est déclenché. « J’ai appris que c’est mon enfant et ma femme ont été emprisonnés par les flammes et faisaient partie des victimes de l’incendie. Et j’ai parcouru tous les hôpitaux en vain. Ensuite, on m’a appelé pour me dire qu’ils ont retrouvé mon fils sain et sauf. Vraiment je ne sais pas comment ce qui a pu le sauver, mais je rends grâce à Dieu », a témoigné le père du miraculé de 05 ans sur Bip Radio.

M. M.

2 octobre 2023 par ,