Le ministre met en garde contre la recolonisation de la plage

Le ministre du cadre de vie et de développement durable rappelle du démarrage du projet d’aménagement de la plage Ouest de Cotonou pour le premier trimestre de 2023 et invite à cesser l’érection des commerces le long de la plage allant de Marie Stella à la Porte du non-Retour à Ouidah.

De nouvelles installations notamment des commerces en matériaux précaires ou définitifs continuent d’être érigées sur le long de la plage allant de Marie Stella à la Porte du non-Retour à Ouidah. Cet état de chose est en violation des mesures prises par le gouvernement pour assainir la plage.

Le ministre du cadre de vie et de développement durable rappelle aux personnes qui continuent d’ériger ces commerces que le « Gouvernement a entrepris de développer un projet d’aménagement de la plage Ouest de Cotonou et a procédé à un état des lieux sur la base d’une photographie aérienne et d’un recensement de tous les commerces existants en 2020 ».

Les études du projet ont été finalisées et les travaux démarrent le premier trimestre de l’année 2023.

Par conséquent, le gouvernement « se réserve le droit de démolir » ces nouvelles installations, a mis en garde Didier José Tonato, ministre du cadre de vie et de développement durable dans un communiqué en date du 21 novembre 2021.

M. M.

23 novembre 2022 par ,