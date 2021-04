Le ministre du travail écoute les ‘’grévistes’’ de la CSTB

.Informée de leur mouvement de débrayage annoncé pour ce mercredi, le ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou, a échangé avec une délégation des travailleurs membres de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB). A l’issue de la rencontre tenue le vendredi 16 avril 2021, le Comité Confédéral National de la CSTB a prévu tenir une réunion d’urgence ce lundi 19 avril 2021 « pour apprécier la situation et prendre les décisions qui s’imposent ».

La séance de travail a démarré vendredi 16 avril 2021 aux environs de 15 heures. Les deux délégations ont échangé durant plus de deux heures d’horloge sur la plateforme revendicative de la CSTB, sur la relecture des textes créant les structures de dialogue social dans les secteurs public et privé et sur des points divers.

Selon le compte rendu de la séance, le ministre du travail et de la fonction publique n’a été informée du débrayage que le 15 avril alors même qu’elle s’apprêtait à rencontrer les travailleurs. Mathys Adidjatou a fait savoir que les différents points de la plateforme revendicative ne peuvent pas être abordés à la rencontre « parce qu’ils n’auraient fait l’objet d’aucune étude préalable par le gouvernement qui attend, selon elle, le renouvellement de la grande Commission de négociations après la 3eme édition des élections professionnelles nationales ».

Selon le ministre du travail et de la fonction publique, 9 projets de décrets et 1 arrêté (relatifs au CNT, CES, CBDH, CNSS, CNDS) ont été actualisés et envoyés aux trois centrales et confédérations représentatives pour amendement.

Le secrétaire général de la CSTB Nagnini Kassa Mampo a exposé quelques problèmes rencontrés par les travailleurs. Il s’agit, entre autres, de violations des libertés de réunion, des reclassements, avancements et rappels dont devraient bénéficier les travailleurs, le respect de la représentativité des confédérations et centrales syndicales, etc.

« Le Comité Confédéral National, CCN de la CSTB doit se réunir d’urgence en session extraordinaire le lundi (19 avril, ndlr) pour apprécier la situation et prendre les décisions qui s’imposent », a indiqué la CSTB.

