Le ministre du commerce annonce des sanctions

Par un communiqué en date de ce mardi 05 mai 2020, le ministre du commerce et de l’industrie, Sadia Assouma a dénoncé la surenchère observée sur certains produits de première nécessité.

Selon ce communiqué, en raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour éviter la propagation de la maladie dont l’interdiction de circulation pour les véhicules de transport. Mais les véhicules de transport de marchandises rappelle le ministre du commerce, ne sont pas interdits de circulation.

Sadia Assouma a souligné qu’il lui a été donné de constater que certains commerçants prennent cela comme prétexte et pour « créer de la surenchère sur les produits de première nécessité tels que le riz, le gari, le maïs, l’huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail qui sont pour l’essentiel des produits locaux ».

« Le gouvernement ne saurait tolérer une telle spéculation qui fragilise le panier de la ménagère », a-t-elle indiqué. La ministre souligne que toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur, tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale.

Sadia Assouma dit compter sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

F. A. A.

6 mai 2020 par