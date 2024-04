Le ministre Shegun Bakari exprime sa compassion à la Russie

Le ministre des Affaires étrangères du Bénin Shegun Bakari a eu un entretien téléphonique dans la matinée de ce mardi 02 avril 2024, avec son homologue de la Russie, Sergueï Lavrov.

Échanges entre le ministre des Affaires étrangères du Bénin Shegun Bakari et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets dont la situation sécuritaire mondiale. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin Shegun Bakari a exprimé sa compassion et son soutien à la Russie suite à l’attaque meurtrière dans une salle de concert de la banlieue de Moscou le 22 mars dernier. Selon le dernier le bilan, l’attentat a fait plus de 140 morts et 80 blessés dont 6 enfants.

Au cours de cet échange, les deux ministres ont abordé divers sujets, dont la situation sécuritaire mondiale. Le Bénin a exprimé sa compassion et son soutien envers la Russie suite au tragique attentat terroriste récemment survenu.#BeninRussie 🇧🇯🇷🇺#BeninDiplomatie

