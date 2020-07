Le ministre Salimane lance la sélection des enseignants d’Anglais

Les instituteurs, instituteurs adjoints et directeurs d’écoles maternelles et primaires publiques en situation de classe qui désirent enseigner la langue de Shakespeare peuvent déposer leur dossier.

Selon la lettre en date du 22 juillet 2020, signée du directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire, les aspirants doivent être titulaires d’un DUEL, d’une licence, d’une maîtrise d’anglais ou de tout autre diplôme équivalent.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : un acte de naissance légalisé, une attestation de présence au poste datant de moins de trois mois, une copie légalisée des diplômes (professionnel et académique d’anglais), un certificat de visite et de contre-visite et de non-bégaiement et une attestation de première prise de service.

Les directeurs départementaux et les chefs de régions pédagogiques sont invités à faire parvenir au secrétariat de la direction de l’Inspection et de l’Innovation pédagogique, au plus tard le 5 août 2020, les dossiers de ces enseignants exerçant sous leurs ordres.

A.A.A

24 juillet 2020 par