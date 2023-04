Le ministre Karimou fait un rappel aux AME

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire informe les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) qu’ils ne sont pas autorisés à postuler aux examens professionnels du CEAP et du CAP.

Les examens professionnels du CEAP et du CAP sont organisés seulement à l’intention des enseignants Fonctionnaires de l’État (FE), Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) et des enseignants des établissements privés, a indiqué le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou dans un communiqué en date du 28 mars 2023.

Le ministre informe les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) qu’ils ne sont pas autorisés à postuler à ces examens professionnels conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 1, 2 et 3 de l’arrêté interministériel n° 99/MTFP/MEF/MEMP/DC/SGM/DEC/SA du 14 juillet 2010 portant organisation des examens professionnels des personnels enseignants des Enseignements maternel et primaire.

M. M.

31 mars 2023 par