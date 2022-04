Le ministre Bio Tchané en visite au palais royal de Danxomè

Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire Exécutif National du parti Bloc Républicain (BR) a rendu, dimanche 03 avril 2022, une visite de courtoisie à Dadah Déwènondé Axosù wôdôdô, roi de Danxomè.

Au palais du nouveau roi de Danxomè, Dadah Déwènondé Axosù wôdôdô, dimanche 03 avril 2022, en compagnie des députés Nazaire Sado et Dominique Atchawé, du maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida, du maire de la commune de Djidja Dénis Glégbéto, du Directeur général de la Sogema Armand Gansè, le Secrétaire Exécutif National du parti Bloc Républicain (BR) Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir au souverain qu’il venu à titre personnel.

« Pour ce pas que tu as posé en visitant le palais, les mânes de nos ancêtres t’assisteront (…), le pays sera en paix », a répondu Dadah Déwènondé Axosù wôdôdô, nouveau roi de Danxomè.

Le ministre d’Etat a offert des présents dont des liqueurs et une enveloppe financière à la cour royale. Avant de prendre congé de son hôte, la délégation a effectué une visite guidée du palais de sa majesté.

M. M.

