Le ministère de la santé alerte la population

Le ministre de la santé a animé, mercredi 20 janvier 2021, un point de presse sur la situation actuelle de la Covid19 au Bénin.

‹‹ (...) La vie a certes connu une reprise relative de son cours normal mais la pandémie n’est pas terminée et nous devons rester vigilants.››, a rappelé Benjamin Hounkpatin qui précise que « depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance››.

Le ministre de la santé a alerté sur l’augmentation des cas notamment dans les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Borgou. ‹‹A la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3 595 cas confirmés à la Pcr dont 3 290 guéris, 250 patients en cours de suivi dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie››, a indiqué Benjamin Hounkpatin. Selon le ministre plusieurs mesures ont été prescrites par le gouvernement pour faire face à la situation. Il s’agit du respect strict des mesures barrières à savoir le port systématique de masque, le lavage des mains à l’eau et savon ou la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique, le respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre ; de la consultation précoce ou l’appel du 136 dès l’apparition des signes de grippe ou de paludisme (fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l’odorat, difficultés respiratoires, …).

Les mesures dont l’application relève de la competence des autorités sanitaires ont été également rappelées lors du point de presse. Il s’agit, entre autres du dépistage et de la mise sous traitement présomptif systématiques de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l’étendue du territoire national, de la poursuite de l’application de la politique de mise à disposition des pharmacies, de chloroquine et de masques à prix subventionné en vue de favoriser leur accès à la population.

M. M.

21 janvier 2021 par