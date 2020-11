Le ministère de l’agriculture apporte un démenti formel

Le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) à travers un communiqué a démenti l’information selon laquelle une formation est annoncée au profit de maraîchers pour l’année 2020-2021.

Selon le communiqué signé du secrétaire général adjoint du ministère de l’agriculture, Innocent Togla, l’information diffusée sur les médias sociaux est en réalité « une arnaque à laquelle le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche n’est mêlé ni de près ni de loin ». « Toutes les dispositions idoines sont prises afin de démasquer les auteurs de cette arnaque et leur prise en charge par les services judiciaires compétents », a rassuré le secrétaire général adjoint.

Il circule depuis quelques heures sur les médias sociaux, un prétendu communiqué du MAEP invitant les populations désireuses à s’inscrire pour une campagne de formation de « 1065 maraîchers ou passionnés de maraîchage pour le compte de l’année 2020-2021 ». Des pièces constitutives de dossiers, le versement d’une somme de 6550 F CFA comme droit de souscription et de quittance sont demandés aux populations. Une somme dite « startup » de 500.000 F CFA est promise à chacun des 1065 bénéficiaires de la formation.

