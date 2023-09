Le média Jeune Afrique est suspendu au Burkina Faso

Les autorités du Burkina Faso ont suspendu "jusqu’à nouvel ordre" tous les supports du magazine Jeune Afrique dans le pays après la publication d’un article qui, à leur avis, discréditent les forces armées nationales. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

"Le gouvernement burkinabè se désole de la publication ce lundi 25 septembre 2023 d’un nouvel article mensonger sur le site du journal Jeune Afrique, intitulé "Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l’armée". Cette publication fait suite à un article précédent dudit journal sur le même site à la date du jeudi 21 septembre 2023, dans lequel Jeune Afrique alléguait qu’"au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes". Ces affirmations faites à dessein sans l’ombre d’un début de preuve n’ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les forces armées nationales et par-delà l’ensemble des forces combattantes qui se battent avec abnégation pour la souveraineté et la dignité de notre peuple sur la terre libre du Burkina."

Le média francophone Jeune Afrique a été fondé en 1960 et siège à Paris.

