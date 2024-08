Le marché régional moderne d’Azovè mis en service

Le marché moderne d’Azovè a ouvert officiellement ses portes ce samedi 24 août 2024.

Un cadre « propre, sécurisé et bien structuré » est à la disposition des marchandes et marchands de la commune Azovè dans le département. Le marché régional moderne d’Azovè a été inauguré, samedi 24 août 2024, par la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman. C’est en présence du ministre des sports Benoît Dato ; du préfet du Couffo Christophe Amégbédji ; de la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) ainsi que des bénéficiaires.

Le marché régional moderne d’Azovè couvre une superficie de 12378 m². Il dispose de 2049 espaces de vente incluant 1546 hectares, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries et d’espaces de vente de bétail de 152 places ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur.

« Chers marchands, ce marché est le vôtre. Il est le fruit de notre volonté collective de faire de nos espaces marchands des lieux de rencontre, d’échange et de développement. (...) Nous comptons sur vous pour animer ce marché avec dynamisme en respectant les règles de sectorisation et en favorisant la cohésion sociale », a indiqué Eunice Loisel Kiniffo, la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), à l’ouverture du marché régional.

Les marchandes présentes à l’ouverture officielle ont eu des mots de remerciement à l’endroit du chef de l’État.

Le marché régional moderne d’Azovè fait partie des plus grands marchés du lot des 35 marchés urbains et régionaux prévus par le gouvernement du président Patrice Talon.

M. M.

