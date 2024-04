Le marché béninois de plus en plus envahi par les boissons importées

Les boissons en provenance de pays voisins notamment le Nigéria envahissent de plus en plus le marché béninois. Une forte présence qui impacte également les habitudes de consommation des populations.

Dantokpa, le plus grand marché d’Afrique de l’ouest sis dans la capitale économique du Bénin est peu animé dans l’après-midi de ce lundi 8 avril 2024. A la zone réservée à la vente de produits alimentaires, les boissons les plus demandées par les quelques acheteurs sont celles énergisantes et autres sucreries fabriquées hors du territoire béninois.

Un portefaix traîne un pousse-pousse chargé de boissons en plastique et cannette en direction des feux tricolores de St Michel, à quelques encablures du marché. ‘’Razzl ; Desperado ; Energy Fearless ; Vody’’ etc. sont les noms inscrits sur les boissons du chargement. Ces boissons énergisantes sont de plus en plus consommées au Bénin, selon les vendeurs rencontrés dans quelques boutiques de vente à Cotonou.

Les habitudes en matière de consommation changent avec l’invasion des boissons en provenance de pays voisins comme le confirme un conducteur de taxi-moto rencontré en face de l’hôpital CNHU de Cotonou.

Assis sous un arbre en compagnie d’un petit groupe de conducteurs de taxi-moto, Constant Dovonou a devant lui une bouteille en plastique. « Je prends Energy Fearless. C’est une boisson du Nigéria. Quand je sens la fatigue et que je bois cette boisson, je retrouve rapidement mes forces pour reprendre le travail », confie le conducteur de Zémidjan à propos de la bouteille en plastique dont la couleur ne permet pas de voir le contenu.

Endurance au travail, performances sexuelles, sont entre autres les avantages que procurent la plupart de ces boissons énergisantes aux dires des consommateurs. Le faible coût de vente de ces boissons est également mis en avant. Mais il n’y a pas que cela.

La santé en péril…

Certains consommateurs préfèrent les boissons alcoolisées venues d’ailleurs pour cette raison. « Ceux qui ont l’habitude de prendre 100% d’alcool, quand ils trouvent les boissons du Nigéria, ils se retrouvent car le taux d’alcool est fort par rapport aux boissons d’ici (du Bénin, Ndlr) », explique Tanguy Dossou-Yovo, conducteur de taxi-moto.

« Toutes les boissons énergisantes ont des effets sur l’organisme. Elles peuvent provoquer de fortes pulsations cardiaques. (…) Tu as du tonus quand tu en prends mais, (…) la nuit, si tu ne sais pas faire, tu ne pourras pas vite t’endormir. Toutes ces boissons contiennent beaucoup d’additifs et de colorants », alerte Anselme Ahlonsou, un autre conducteur de taxi-moto.

« Si moi, je vais préférer une boisson, ce n’est que La Béninoise (Bière fabriquée par la SOBEBRA, Ndlr) ou mon Sodabi (liqueur locale, NDLR) », s’est résolu Donatien Houadjeto.

Marc MENSAH

