Le maire de Bohicon condamne la tentative d’assassinat du roi

Message de soutien du Maire Rufino d’ALMEIDA au Roi Dako Kpogbemabou

Suite aux informations faisant état d’une agression physique, psychologique et morale contre Sa Majesté Dadah Dako Kpogbemabou, le Maire Rufino d’ALMEIDA, en mission officielle à Hué (Vietnam) depuis quelques jours au nom de la commune de Bohicon, n’est pas resté indifférent.

En son nom personnel et en celui de toute la population de Bohicon, il exprime son soutien franc, indéfectible et solennel à l’endroit du Roi Dako Kpogbemabou.

Le Maire condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles qui frisent la barbarie et rappelle que de telles atteintes à l’intégrité et à la dignité humaine, qui plus est perpétré contre une autorité morale, ne sauraient avoir leur place sur le territoire paisible de Bohicon, terre d’hospitalité, de respect et de cohésion.

En cette circonstance douloureuse, il réaffirme son attachement au roi Dako Kpogbemabou ainsi qu’aux valeurs de paix, de justice et de respect des institutions traditionnelles, piliers essentiels de notre vivre-ensemble.

*Rufino d’ALMEIDA*

_Maire de Bohicon_

