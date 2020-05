Le jugement mis en délibéré pour le 19 mai

La deuxième audience du procès en appel du journaliste Ignace Sossou s’est tenue ce mardi 05 mai 2020 au Tribunal de Cotonou. A l’issue de l’audience, au cours de laquelle, l’accusé a été soumis à un interrogatoire par les avocats, le jugement a été mis en délibéré pour le mardi 19 mai.

Le procureur général a requis contre le journaliste Ignace Sossou 12 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d’amende. Les avocats de la défense ont demandé la relaxe pure et simple de leur client. « Monsieur le président, je vous en supplie, redorez le blason du Bénin et acquittez Ignace Sossou. », a plaidé Maître Robert Dossou. Pour lui, l’infraction n’est pas constituée. Le délibéré a été fixé pour le 19 mardi mai 2020.

Le journaliste Ignace Sossou a été condamné le 24 décembre 2020 en première instance au Tribunal de Cotonou à 18 mois de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA pour harcèlement par le biais de moyens de communications électroniques.

Le journaliste a tweeté les propos du procureur de la République Mario Mètonou lors d’un séminaire organisé à Cotonou par CFI. Il lui est reproché d’avoir rapporté des propos tronqués et déplacés de leur contexte. La première audience du procès en appel du journaliste Ignace Sossou du mardi 28 avril 2020 a été renvoyée au 5 mai 2020 à la suite de la demande des avocats du procureur Mètonou pour examiner les nouvelles pièces présentées par les avocats de Ignace Sossou.

