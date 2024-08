Le juge ordonne le démantèlement du navire échoué à la plage de Fidjrossè

Le navire qui a échoué à la plage de Fidjrossè sera démantelé. C’est la décision prise par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au terme de l’audience qui a eu lieu ce mercredi 14 août 2024.

Une première décision dans le dossier relatif au navire SPSL-UDEME qui a échoué sur les côtes béninoises à la plage de Fidjrossè à Cotonou. La CRIET a ordonné ce mercredi 14 août 2024, le démantèlement du bateau, et aux frais du propriétaire et des prévenus. Cette décision de la juridiction spéciale fait suite à une demande du substitut du procureur de la CRIET.

Au cours de cette première audience, les prévenus au nombre de 18 dont les 14 membres de l’équipage, les 03 hommes en uniforme et un autre inculpé ont été écouté. A la barre, ils n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge.

Après leur audition, le substitut du procureur a demandé au juge d’ordonner le démantèlement du navire, et d’imputer les frais de cette opération aux prévenus et au propriétaire.

Les avocats de la défense ont sollicité une libération provisoire pour les détenus. Pour eux, leurs clients ne devraient pas supporter les frais liés à l’opération de démantèlement du navire. Le délibéré de cette demande est renvoyé au 07 novembre 2024.

