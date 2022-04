Le juge Charmant Ouidodjiché publie son premier essai sur la cybercriminalité

Le juge béninois Charmant Rovinis Ouidodjiché a publié son premier essai « Jeunesse ouest-africaine et cyberarnaque : un dévoiement incoercible ? La cybercriminalité en Afrique, un fléau inarrêtable ? » aux éditions Jets d’Encre.

Alors que l’Afrique tente tant bien que mal de rattraper son retard de développement, elle fait face à une menace dont l’ampleur ne fait qu’augmenter : la cybercriminalité. La cyber arnaque, forme grave de cybercriminalité, séduit des milliers de jeunes ouest-africains et son impact singulier inquiète à plus d’un titre. Appelés gay men ou lewés au Bénin, Yahoo boys au Nigéria, brouteurs en Côte d’Ivoire ou encore Sakawa boys au Ghana, les cyberarnaqueurs affinent depuis des décennies leurs techniques pour piller considérablement les particuliers et entreprises du monde entier. Les technologies de l’information et de la communication sont devenues la cible prisée d’une population très jeune qui les détourne et les utilise à des fins criminelles.

Dans cet essai richement documenté, Charmant Ouidodjiché passe au crible le phénomène de cyber arnaque, avec pour objectif de sensibiliser, de conscientiser et de poser les bases pour un enrayement durable de ce fléau.

Extrait

En Afrique, continent composé majoritairement de populations pauvres, la cyber arnaque est la forme la plus inquiétante de cybercriminalité. Elle a le vent en poupe et représente, à elle seule, 90 % des cas de cybercriminalité en Afrique. Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, cette infraction est devenue un véritable fléau social et donne du fil à retordre à tout système préétabli de lutte et requiert une adaptation constante.

Qui est Charmant Rovinis Ouidodjiché

Charmant Rovinis Ouidodjiché est né le 7 juillet 1993 à Abomey (République du Bénin). Il est magistrat et exerce en qualité de juge au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi depuis novembre 2020. Passionné des questions se rapportant à la lutte contre la criminalité économique et financière, l’auteur livre son premier essai.

