Le journaliste Virgile Ahouansè libéré

Virgile Ahouansè, journaliste et Directeur de de l’information de la web radio Crystal News a été libéré ce jeudi 22 décembre 2022 et placé sous contrôle judiciaire après sa présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). C’est à l’issue d’une longue audition, selon les mots de l’avocat du journaliste.

Le journaliste avait été déféré à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce jeudi 22 novembre 2022 après 48 H passées en garde-à-vue à la Brigade criminelle. Il lui est reproché d’avoir publié de « fausses informations sur les réseaux sociaux » dans une enquêtes sur des présumés exécutions extrajudiciaires de la police républicaine à Porto-Novo.

Des associations de journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont élevé la voix pour exiger la libération immédiate du journaliste.

Selon les informations, le procès de Virgile Ahouansè est fixé au 13 février 2022

M. M.

22 décembre 2022 par ,