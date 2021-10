Le journaliste Serge Daniel élevé au grade de chevalier des arts et des lettres

Le journaliste-écrivain franco-béninois Serge Daniel Gbogbohoundada a été élevé, mardi 12 octobre 2021, au grade de chevalier des Arts et des Lettres à la résidence de l’Ambassadeur de France à Bamako.

Serge Daniel Gbogbohoundada a reçu le grade de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Selon Frissons Radio, cette distinction lui a été attribuée par la ministre française de la culture pour saluer sa contribution et son engagement au service de la culture.

Serge Daniel Gbogbohoundada est journaliste-écrivain franco-béninois. Il est correspondant de RFI, France 24 et TV5 au Mali. Diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, en France, il est auteur de plusieurs livres dont ‘’Les routes clandestines’’ (Hachettes).

