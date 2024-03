Le journaliste Aboubacar Takou poursuivi devant la CRIET

Le journaliste et promoteur du quotidien Le Béninois Libéré, Aboubacar Takou a comparu ce mardi 12 mars 2024 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans un dossier de harcèlement via les systèmes électroniques.

Poursuivi sans mandat de dépôt, le journaliste Aboubacar Takou a comparu ce mardi 12 mars 2024 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Le professionnel des médias et promoteur du quotidien Le Béninois Libéré est traduit devant la justice par deux magistrats.

Les plaignants accusent le journaliste de harcèlement via les systèmes électroniques à la suite de publication sur une décision rendue par les magistrats dans une affaire de succession familiale. De sources proches du dossier, le journaliste aurait déjà présenté ses excuses aux magistrats dans un autre article.

A l’issue de l’audience, le dossier a été renvoyé au mardi 16 avril 2024.

M. M.

