Le jeûne du Ramadan démarre demain vendredi

Le président de l’Union islamique du Bénin, l’Imam ASSIFATOU MOHAMED ALI à travers un communiqué en date de ce mercredi 22 avril 2020, a informé la communauté musulmane que le jeûne du Ramadan démarre ce vendredi 24 avril.

L’Imam a souligné que la journée du mercredi 22 avril 2020 correspondant au 29 Chaabane 1441 de l’an hégirien, le Bureau Exécutif National n’a pas pu dûment constater la vision de la nouvelle lune. La vision de la nouvelle lune s’étant avérée impossible à établir au Bénin et dans les pays musulmans consultés, la durée de ce mois de Chaabanne du calendrier hégirien est de 30 jours, a-t-il fait savoir.

Ainsi, « conformément aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de la communauté musulmane au Bénin, le Bureau Exécutif National a informé les fidèles musulmans que le 1er jour du mois de Ramadan de l’année 1441 de l’hégire est le 24 avril 2020 », précise le communiqué du président de l’Union islamique du Bénin.

En raison de la pandémie du COVID 19, ce mois de Ramadan sera un mois spécial pour tous les musulmans, mais « le jeûne du mois de Ramadan demeure inchangé », a-t-il ajouté.

L’Imam n’a pas manqué d’exprimer la reconnaissance de toute la communauté musulmane aux agents de santé et au gouvernement pour les mesures prises dans le cadre de la riposte contre cette maladie.

L’Imam ASSIFATOU MOHAMED ALI invite les membres de la communauté musulmane et tout le peuple béninois à « suivre les instructions données par les experts ».

Tout ce qui contribue à la santé de la société et aide à empêcher la propagation de la maladie est une bonne action, et au contraire, tout ce qui contribue à la propagation de la maladie est un péché. Allah, le Très-Haut, nous a rendus responsables envers notre santé et celle des autres et du peuple », a souligné le leader religieux.

