Le jeudi 15 août férié au Bénin

La Ministre du travail et de la fonction publique a annoncé, dans un communiqué publié ce 9 août, que la journée du jeudi 15 août 2024 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire du Bénin.

15 août 2024. La date de célébration de l’Assomption, fête religieuse chrétienne et également fête de l’igname dans le département des Collines, a été « déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national », selon un communiqué de la Ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys.

La Ministre a saisi l’occasion pour souhaiter bonne fête à la communauté chrétienne au nom du gouvernement.

Les banques fonctionneront en journée continue le mercredi 14 août en raison de la journée fériée du jeudi. Les usagers sont donc appelés à prendre leurs dispositions pour effectuer les opérations aux guichets qui resteront fermés dès l’après-midi du mercredi et la journée du jeudi.

M. M.

9 août 2024 par ,