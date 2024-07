Ça va marcher, du chômage à l’emploi

Le guide ultime pour transformer votre recherche d’emploi

Vous cherchez à booster votre recherche d’emploi et à maximiser votre organisation ?

Ce guide est fait pour vous.

Découvrez les conseils pratiques d’une recruteuse qui comme vous, a vécu l’expérience candidat :

• Comment optimiser vos candidatures et vous démarquer sur le marché du travail ?

• Comment convaincre et laisser une impression durable lors de vos entretiens ?

• Comment mettre la création de contenu sur LinkedIn au service de sa recherche ?

Djamila IDRISSOU SOULER, manager chez Oba Djamila, répond à toutes ces questions.

Dans ce guide, elle vous livre les meilleures stratégies qui vous éviteront de commettre les erreurs communes aux nombreux candidats qui se contentent d’envoyer leurs CV et lettres de motivation à la chaîne.

Démarquez-vous !

Ça va marcher : Le raccourci entre vous et votre prochain emploi !

Déjà disponible !

https://obadjamila.com/

https://www.linkedin.com/in/djamila-idrissou-souler/

https://calendly.com/obadjamila/30min

