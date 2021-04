Le gouvernement veut ravitailler les magasins de stockage

Les livraisons de vivres au titre du 3e trimestre de l’année 2020-2021 ont démarré depuis le 06 avril 2021. Les directeurs d’écoles sont appelés à apprêter les magasins de stockage.

Par communiqué en date du 15 avril, le ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou invite les Directeurs d’écoles, les membres des Associations des Parents d’élèves et les membres des comités de gestion des cantines scolaires des écoles primaires publiques bénéficiaires du Programme National d’alimentation Scolaire intégré (PNASI) à se rendre disponibles, à apprêter les magasins de stockage pour la réception des vivres et en assurer la sécurité.

Les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, les chefs des régions pédagogiques sont également invités chacun en ce qui le concerne à prendre dans les meilleurs délais des dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cette opération.

A.A.A

16 avril 2021 par