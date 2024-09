Le gouvernement réagit à la surpopulation dans les prisons

Le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement a réagi à la surpopulation dans les prisons et maisons d’arrêt au Bénin. Wilfried Léandre Houngbédji au cours d’une émission sur Peace FM ce dimanche 22 septembre 2024, a rappelé les actions prises par le gouvernement pour désengorger les prisons.

Selon un dernier rapport de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), la population carcérale dans les prisons et maisons d’arrêt est de 19 563 détenus pour une capacité d’accueil estimée à environ 7 000 places. Cette surpopulation selon le directeur de l’APB, rendent les conditions de détention difficiles. Les prisonniers seraient obligés de dormir à tour de rôle.

Sur les ondes de Peace FM ce dimanche 22 septembre 2024, le porte-parole du gouvernement a réagi à la situation. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, ces problèmes qui rendent davantage pénible le séjour carcéral ne laissent pas indifférentes les autorités. « Il y a quelques mois en arrière, en Conseil des ministres, nous avons pris des décisions sur des améliorations à apporter dans les prisons. C’est justement pour lutter contre la surpopulation », a laissé entendre le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Il a évoqué à l’occasion, les projets de construction de nouvelles prisons modernes et l’amélioration des conditions de détentions dans celles déjà existantes

Ces travaux selon la décision en date du 24 juillet 2024, sont destinés à « résoudre le problème de la surpopulation carcérale, humaniser davantage les conditions de vie des personnes privées de liberté, de façon à leur assurer plus de dignité ».

