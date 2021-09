Le gouvernement n’envisage pas le report de la rentrée

Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rassuré du démarrage effectif du calendrier scolaire le 20 septembre 2021 face aux inquiétudes soulevées en raison de la recrudescence de la pandémie de Covid-19.

La rentrée est pour lundi 20 septembre 2021.

« Il n’y a pas de nouvelles dates (…) », a martelé le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

Face aux inquiétudes soulevées en raison de l’augmentation des cas de contamination et de décès liés à la Covid-19, Wilfried Léandre Houngbédji rappelle que le Bénin a une approche méthodique de gestion de la pandémie qui est saluée de par le monde. « C’est vrai que ces derniers jours, nous avons parlé d’une inflation, mais qui est actuellement en train d’être maîtrisée. Il n’y a pas de raisons objectives qui nécessitent un report de la rentrée. », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement a pris toutes les dispositions normales pour assurer une rentrée scolaire normale. « Ceux qui doivent être vaccinés sont invités à le faire. Les conditions didactiques, matérielles, financières pour assurer la rentrée des classes sont en train d’être implémentées. Et donc, on peut rassurer (…) de ce que la rentrée aura lieu le 20 septembre sauf décision contraire liée à des éventualités qu’on ne maîtrise pas encore aujourd’hui », a précisé le secrétaire général adjoint du gouvernement.

M. M.

9 septembre 2021 par