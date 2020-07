Le gouvernement lance le recrutement des encadreurs

Le ministre des sports et son collègue des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle lancent pour le compte de la rentrée 2020-2021 des classes sportives, le recrutement des encadreurs sportifs. C’est dans le cadre de la restauration du Programme de Promotion et de Développement des Activités Sportives au Bénin.

Les encadreurs sportifs seront recrutés pour l’animation des Classes sportives dans les disciplines à savoir : Athlétisme, Arts martiaux, Basketball, Football et Handball.

Les encadreurs sportifs déjà en poste doivent déposer auprès des Directions Départementales des Sports, une copie de leur diplôme ou attestation de fédération.

Toute personne ayant les qualifications requises dans l’une de ces disciplines est invitée à déposer son dossier de candidature composée des pièces suivantes : une lettre de motivation ; une fiche d’informations à retirer dans les Directions Départementales des Sports ; un ou des acte (s) administratif (s) attestant de la qualification d’encadreur sportif dans la discipline choisie.

Les dossiers de candidature doivent être déposés du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020 dans les Directions Départementales des Sports.

A.A.A

21 juillet 2020 par