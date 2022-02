Le gouvernement investit pour des musées modernes

Dans le but de positionner le Bénin comme destination touristique majeure sur le continent, le gouvernement a prévu pour le quinquennat 2021-2026, la construction et la réhabilitation de plusieurs musées.

Le Gouvernement du Bénin va investir dans la conservation et la valorisation des œuvres artistiques et culturelles. La construction du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomè à Abomey et la réhabilitation du site palatial environnant est l’un des projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement II. L’architecture est l’œuvre de la Franco-Camerounaise Françoise N’Thépé. L’ouverture du Musée de l’épopée des Amazones et des rois du Dahomey est prévue pour 2024. Les 26 trésors royaux du Bénin exposés au Palais de la Marina ont pour destination finale, le futur musée d’Abomey.

Il y a également la construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo. Le bâtiment est dessiné par le cabinet ivoirien Koffi & Diabaté. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, le ministre du Tourisme, de la Culture et Arts, Jean-Michel Abimbola, a réceptionné, vendredi 11 février 2022, à Cotonou, 86 œuvres culturelles et cultuelles au profit de l’État béninois.

A une quarantaine de kilomètres de Cotonou, le ’’Musée international de la mémoire et de l’esclavage’’ est en cours de construction à Ouidah. La fin des travaux est prévue pour cette année 2022. Le gouvernement béninois va aussi réhabiliter le musée de Honmé et le musée ethnographique Alexandre Sènou Adandé. Sans oublier la réhabilitation du palais de Nikki dont une partie servira de musée.

En Conseil des ministres, mercredi 09 février 2022, le gouvernement a annoncé la création du musée d’art contemporain de Cotonou et la Réunion des musées publics. Le musée d’art contemporain de Cotonou a pour mission essentielle, la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l’art contemporain béninois. Quant à la Réunion des musées publics, il s’agit d’un établissement public en charge de la gestion de l’ensemble des musées publics du Bénin.

Lors de la conférence de presse tenue, samedi 19 février 2022, après l’ouverture du vernissage de l’exposition diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », le président Patrice Talon a rassuré que les infrastructures seront aux normes internationales.

23 février 2022 par