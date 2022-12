Le gouvernement fait l’option d’une hausse à deux niveaux

Les modalités de revalorisation des salaires des agents de l’Etat ont fait l’objet d’une rencontre mardi 6 décembre 2022 entre le gouvernement béninois et les partenaires sociaux. En attendant le compte rendu ce mercredi en Conseil des ministres, il ressort de cette séance que le gouvernement a fait l’option d’une augmentation à deux niveaux.

Dans le cadre de la revalorisation des salaires des agents de l’Etat, le gouvernement a fait l’option d’une hausse à deux niveaux. Le premier niveau constitue une hausse uniforme de 3% de la valeur du point d’indice. Les retraités bénéficieront de 80% de ce relèvement suivant les textes en vigueur.

Le second niveau consiste à octroyer un sursalaire défini aux agents de l’Etat selon quatre tranches de revenu. 40.000 F/mois pour les salaires inférieurs à 100.000 F ; 35.000 F/mois pour les salaires compris entre 100.000 F et 200.000 F ; 30.000 F/ mois pour les salaires entre 200.000 F et 500.000 F ; 10.000 F pour les salaires entre 500.000 F et 700.000 F.

Par exemple, avec un salaire net de 78.000 F, le fonctionnaire bénéficie d’un relèvement indiciaire de 3% correspondant à 2340 F. Avec 40.000 FCFA d’allocations additionnelles, il a en tout une augmentation de 42.340 FCFA. Son salaire passe à 120 340 F.

