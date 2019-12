« Le gouvernement est totalement étranger à ce qui se passe›› (Orounla)

Le gouvernement n’est mêlé ni de près, ni de loin dans la situation de fermeture que connaît la radio Soleil FM depuis ce mardi 17 décembre 2019 à la suite d’une décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

Lors du point de presse animé ce mercredi 18 décembre 2019 après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Alain Orounla a été clair.

« De ce qui pourrait motiver une telle suspension, le gouvernement voudrait rappeler qu’il y a une convention qui a été signée entre la HAAC et la radio Soleil FM, une convention qui a expiré le 17 décembre », a expliqué le ministre de la communication et de la poste. « Je crois qu’il y a une procédure de renouvellement qui aurait été introduite. Je crois savoir que cette procédure aurait été initiée par le directeur de la radio en violation de la règlementation qui exige que ce soit le promoteur qui le fasse », a-t-il précisé.

Pour le porte-parole du gouvernement, « c’est ce qui explique que la HAAC ait décidé de suspendre provisoirement en attendant que les démarches soient régularisées, les émissions de cette radio ».

« Le gouvernement est totalement étranger à ce qui se passe actuellement entre l’autorité de régulation qui est seule attributaire de fréquences, et cette radio dont il est établi qu’elle ne s’est pas conformée à la règlementation pour la demande de renouvellement ou d’attribution de ses fréquences », a-t-il poursuivi.

La Radio Soleil FM est une station proche de l’opposition dont le promoteur Sébastien Ajavon, recherché par la justice béninoise, est en exil depuis quelques mois en France.

F. A. A.

18 décembre 2019 par