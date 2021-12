Les forces de défense et de sécurité publiques auront du personnel pour leurs différentes missions. 2000 policiers et 1500 agents de forces armées seront recrutés et formés au cours de l’année 2022. L’annonce a été faite ce mercredi 22 décembre 2021 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué final de la réunion des membres du gouvernement, le paquetage et l’équipement nécessaire aux nouvelles recrues, seront acquis au cours de la même année.

