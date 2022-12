Le gouvernement allège le dispositif de lutte contre le Covid-19

Le gouvernement a décidé mercredi 07 décembre 2022, de la mise en place d’un dispositif allégé de lutte contre le Covid-19 au Bénin. Le dispositif mis en place concerne particulièrement les voyageurs à destination de Cotonou.

Au regard de la tendance favorable observée relativement à l’évolution de la pandémie dans le pays et dans la sous-région, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures restrictives, en particulier pour les voyageurs à destination du Bénin. Mais, l’entrée sur le territoire de plusieurs pays de la sous-région et d’ailleurs selon le communiqué du Conseil des ministres, reste toujours soumise à la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de soixante-douze (72) heures et/ou d’un certificat vaccinal à jour.

Le gouvernement en Conseil des ministres mercredi 07 décembre 2022 a marqué son accord pour maintenir un dispositif allégé de riposte. Ledit dispositif vise à assurer la détection et la prise en charge des cas résiduels. Il permettra en outre d’effectuer les tests de dépistage aux voyageurs au départ de Cotonou selon les exigences des pays de destination, puis d’offrir des prestations de vaccination et délivrer les certificats appropriés, renseigne le Conseil des ministres.

