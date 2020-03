Le gouvernement Talon remercie les donateurs

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, plusieurs entreprises apportent leur soutien à l’Etat béninois à travers des apports financiers et des équipements ou intrants médicaux. Le gouvernement à travers un communiqué en date du lundi 30 mars 2020, signé du Secrétaire Général de la Présidence de la République Pascal I. Koupaki, remercie les donateurs qui ont volontairement décidé de soutenir l’action publique engagée dans l’intérêt supérieur du peuple béninois.

Le gouvernement béninois remercie les entreprises béninoises, les personnes morales et physiques étrangères qui manifestent de plus en plus un fort élan de solidarité, par des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux.

Par ailleurs, le Secrétaire Général de la Présidence de la République Pascal I. Koupaki informe que « les dons financiers devront être adressés au Ministre de l’Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte nºBJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ».

S’agissant des dons en équipements et intrants médicaux, ils devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51486600 ou à l’adresse électronique covid19@>gouv.bj.

« La liste des donateurs ainsi que leurs contributions seront publiées au fur et à mesure de la réception des dons à titre de reddition de comptes, sauf objection expresse des donateurs », précise le communiqué.

Le gouvernement de Patrice Talon a pris un ensemble de mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République assure que « le gouvernement suit avec une attention soutenue l’application desdites mesures et évalue chaque jour l’état de leur mise en œuvre sur toute l’étendue du territoire national ».

Akpédjé AYOSSO

